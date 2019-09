I familiari di un’insegnante di Ghilarza (Oristano), Giuseppina Mucili, di 62 anni, deceduta all’ospedale San Francesco di Nuoro, hanno presentato un esposto in procura chiedendo che faccia chiarezza sulla morte della donna due settimane dopo il ricovero e accerti eventuali responsabilità. La notizia è riportata sui quotidiani locali che raccontano la vicenda.

Il decesso della donna è avvenuto lo scorso 17 settembre, ma il ricovero risale al 2 settembre per una diagnosi di acalasia, un disturbo digestivo. La 62enne era stata alimentata con le flebo e, secondo quanto riportato dai quotidiani in base alle dichiarazioni dei familiari, le era stato somministrato anche ferro. Nel frattempo la situazione era peggiorata ed era stata trasferita in Rianimazione. Dopo alcuni giorni il decesso.