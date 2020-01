Momenti di grande paura per un cane che, questa mattina poco prima delle otto e mezza, a San Sperate, e precipitato dentro un pozzo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno inviato la squadra di speleo alpino fluviale e i sommozzatori, per riuscire a salvare l’animale che, sebbene spaventato non riportava ferite. Infatti, il cane è stato riportato in superficie sano e salto prima di essere restituito al proprietario.