Un’assicurazione multirischi gratuita che comprende anche una copertura speciale in caso di infezione da Covid 19 durante il periodo di soggiorno o per l’interruzione del soggiorno per quarantena. È quanto annunciano Moby e Tirrenia che aprono le prenotazioni per l’estate 2021 per Sardegna, Sicilia e Corsica. La promozione è valida per chi prenota entro il 31 dicembre 2020. La polizza comprende il rimborso completo del biglietto in caso di annullamento per qualsiasi evento imprevisto, oggettivamente documentabile.