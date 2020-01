Rapina alle 20 di stasera nel supermercato Md di Uta, alla periferia del paese. Due persone, con il volto coperto da un passamontagna, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale armate di fucili con cui hanno minacciato i cassieri. Hanno tentato di aprire la cassa senza riuscirci, tanto che per raggiungere l’obiettivo l’hanno anche sbattuta per terra, ma senza successo. A quel punto, i due rapinatori hanno deciso di fuggire portando via il registratore di cassa con il denaro dentro, inizialmente a piedi ma è possibile che ad attenderli ci fosse un complice. Ancora da quantificare l’importo del bottino. Dopo che è scattato l’allarme sono arrivati i carabinieri della compagnia di Iglesias e della stazione di Uta che hanno avviato le indagini. Dai primi accertamenti pare che i due rapinatori fossero stranieri e non si esclude che i due fucili fossero armi giocattolo.