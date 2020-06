Minacce, molestie e aggressioni nei confronti della sua ex compagna con cui conviveva. Questi sono i motivi per cui un 30enne, residente a Olbia, è stato sottoposto a un’ordinanza di allontanamento firmata dal gip del tribunale di Tempio, Marco Contu, su richiesta del pm Laura Bassani. L’uomo aveva trasformato la vita di una ragazza olbiese in un inferno, tanto che adesso non potrà comunicare o avvicinarsi ai luoghi che la ragazza frequenza. Come riporta La Nuova Sardegna è l’effetto del Codice rosso di protezione, una misura che serve per evitare il degenerare di situazioni pericolose.

I due hanno convissuto dal 2017 al 2019, sino a che la relazione è stata interrotta e la donna si è fidanzata con un altro uomo. Da allora sono cominciate le persecuzioni tanto che la ragazza ha deciso di rivolgersi ai carabinieri vista la situazione insostenibile e pericolosa. Infatti, diverse volte il 30enne si è appostato fuori dall’abitazione della coppia per minacciarli e aggredirli.