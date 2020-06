Tre persone sono state denunciate a piede libero, poche ore dopo aver minacciato di morte e aggredito un’imprenditrice di Sassari, Gigliola Delogu, titolare dell’agenzia funebre ‘Santa Rita’ di corso Vittorio Emanuele, nel centro storico. Come racconta la donna qualche pomeriggio fa lei e sua figlia sono state aggredite, spintonate, colpite con calci e pugni e infine prese a sputi dai tre malviventi che si sono presentati alla porta dell’agenzia brandendo una bottiglia di vetro e un taglierino affilato. La notizia è stata riportata da La Nuova Sardegna in cui la vittima racconta che prima di dileguarsi è stata minacciata: “Se non chiudi l’agenzia, la bruciamo con te e tua figlia dentro, ti tiriamo le molotov e ti bruciamo viva con tua figlia”. Poco prima la figlia 23enne aveva confidato all’imprenditrice che qualcuno l’aveva seguita.

L’imprenditrice, che ha ancora lividi su un braccio e sulle gambe, si è opposta al tentativo dei tre di entrare nell’attività. Dopo quella reazione, i malviventi hanno abbandonato la bottiglia nella vetrata e hanno fatto per andarsene, ma quando lei gli ha intimato di portarla via hanno iniziato a minacciarla e colpirla: “sono stata presa a calci, pugni e sputi prima che qualcuno bloccasse i tre e chiamasse le forze dell’ordine”, è la versione della vittima che è stata poi soccorsa da alcuni giovani stranieri e accompagnata al pronto soccorso e medicata. I suoi aggressori, individuati anche grazie a un video acquisito dagli investigatori, sono, però, in libertà.