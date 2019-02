“Gravi minacce contro Salvini e la Lega: lavori socialmente utili per questo poveretto che le ha pure postate sul suo profilo Instagram”. La denuncia è del deputato e coordinatore della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, che su Facebook ha postato un video girato a Oristano, nella sede della Lega, da qualcuno che, dopo aver apostrofato il ministro dell’Interno, dice “uccideteli tutti, donne e bambini, così non ne nascono più”. Ad accorgersi di quello che stava succedendo è stata Annalisa Mele, neo eletta consigliera regionale proprio nella circoscrizione di Oristano. (Nella foto il comizio di Salvini a Oristano in campagna elettorale)