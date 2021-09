Sono ripresi gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nella tarda mattinata di oggi un barchino con a bordo 11 persone è stato intercettato da una motovedetta della Guardia costiera al largo delle coste di Sant’Anna Arresi. L’imbarcazione è stata trainata fino in spiaggia a Porto Pino.

I migranti, tutti uomini algerini e in buone condizione di salute, sono stati presi in consegna da carabinieri e polizia che li hanno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove rimarranno in quarantena.