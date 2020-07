Non si fermano gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna. Oggi un barchino con a bordo 12 algerini, tutti uomini in buone condizioni di salute, è stato bloccato da una motovedetta della Guardia di finanza e scorato fino al porto di Sant’Antioco, nel sud Sardegna, dove ad attenderli c’erano polizia e carabinieri. A differenza delle volte precedenti il barchino con a bordo i migranti è prima approdato a Teulada. Gli algerini si sono fermati in spiaggia poco tempo, poi sono risaliti a bordo e si sono diretti a Porto Pino, nel Comune di Sant’Anna Arresi nel Sulcis, una delle località dove si registrano più sbarchi. Una persona che si trovava in zona ha visto l’imbarcazione arrivare e ha fatto scattare l’allarme. Sul posto è arrivata la motovedetta della Guardia di finanza che ha bloccato la barca per poi scortarla a Sant’Antioco. I migranti dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione condotte dal personale dell’Ufficio stranieri della Questura di Cagliari, sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove rimarranno in quarantena.

[Foto d’archivio]