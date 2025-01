Migranti, diretta a Olbia la Ocean Viking: a bordo 85 persone, anche donne e bambini

La nave di soccorso Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee, con 85 migranti a bordo, sta facendo rotta verso il porto di Olbia. A bordo si trovano 34 tra bambini e ragazzi, oltre a 14 donne, come riportato dalla stessa Ong in un post pubblicato su Facebook.

I migranti erano stati soccorsi lo scorso 20 gennaio. Si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà al largo della costa libica. Inizialmente la Ocean Viking doveva attraccare al porto di Genova, luogo sicuro indicato dalle autorità per lo sbarco. Durante la notte l’imbarcazione ha modificato la rotta e si è avvicinata alla Sardegna.

“Ci è stato assegnato il porto di Genova – scrivevano sui social – Il tempo di navigazione è di quattro giorni. La consuetudine ormai consolidata di assegnare alla Ocean Viking porti di sbarco sempre lontanissimi dalla zona delle operazioni ci ha fatto perdere, dal 2022, ben 171 giorni. 171 giorni spesi navigando da e per il porto assegnato, in cui avremmo potuto e dovuto essere dove dobbiamo essere, per soccorrere chi si trova in pericolo in mare. Edit: a bordo in questo momento ci sono 83 persone, di cui 34 tra bambini e ragazzi (ben 28 non accompagnati), e 14 donne”.

La nave dovrebbe arrivare alla banchina di Isola Bianca, nel porto di Olbia in mattinata. Non si sa quali saranno le decisioni prese in merito a un eventuale sbarco dei migranti o di una parte, come donne e bambini.

[Crédit photo : Max Cavallari_SOS MEDITERRANEE]