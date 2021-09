In tre settimane è il dato migliore: la curva epidemiologica nell’Isola sta migliorando, ma resta alta la pressione sugli ospedali. A dirlo sono i dati diffusi dalla fondazione Gimbe, che nella rilevazione effettuata tra il 25 e il 31 agosto ha registrato 476 casi attualmente positivi per 100mila abitanti rispetto ai 483 della settimana precedente, con un’ulteriore diminuzione dei nuovi casi del 9 per cento.

Sempre alto il numero dei contagi per 100mila abitanti nella Città metropolitana di Cagliari, dove la soglia dei 150 è ampiamente superata (210). Poco sopra il limite anche il Sud Sardegna, con 156, mentre restano al di sotto Oristano con 117, Sassari con 89 e Nuoro con 46, l’unica provincia sarda ad avere numeri da zona bianca.

I tasti dolenti arrivano dalle strutture ospedaliere dove si conferma il superamento della soglia di saturazione del 10 per cento dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 (13%) mentre sono al limite del 15 per cento i posti letto in area medica.

Un dato questo che, se confermato domani nel monitoraggio Iss-ministero della Salute per la cabina di regia, potrebbe “salvare” la Sardegna dalla zona gialla per una manciata di posti letto non ancora occupati da pazienti positivi.

Sul fronte vaccinazioni in Sardegna la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 61,9 per cento (media Italia 63,9%) a cui aggiungere un ulteriore 11,5 (media Italia 8%) solo con prima dose. I dati Gimbe rilevano che la popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 13,3 per cento leggermente sopra la media del Paese che si attesta sul 12,2.

A oggi la Sardegna, che conta di raggiungere l’immunità di gregge entro fine settembre, sono state somministrate 2.140.692dosi, l’88,9 per cento delle 2.415.316 consegnate dalla struttura commissariale.

Secondo il report del Governo, l’Isola è ormai ad un passo dal milione di immunizzati con doppia dose (già oggi è atteso il raggiungimento di questo traguardo): sono infatti 997.899 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, di cui 956.242 con doppia dose e 41.657 monodose.

Sale, anche per effetto delle ultime iniziative Ats tra cui vari Open day e Open Night, anche il numero delle inoculazioni giornaliere che si porta vicino alle 9mila, nelle ultime 24 ore.