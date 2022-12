Meteo, in Sardegna sarà un Natale mite. Temperature con punte di 22 gradi

Se a inizio del mese abbiamo avuto un assaggio dell’inverno, le temperature miti caratterizzeranno il Natale in Sardegna. Il bel tempo, stabile e asciutto, ci sarà quasi ovunque anche nello Stivale e fino al 25 dicembre per via di un anticiclone. Durante la settimana, in Sardegna è prevista pioggia solo mercoledì 21.

Le temperature si manterranno poi abbastanza miti in Sardegna dove sono previste punte di 22 gradi a Natale, in Ogliastra e nel Cagliaritano, come dimostra la grafica di Centrometeo.com. Da giovedì, specialmente, le temperature aumenteranno rispetto a inizio settimana.