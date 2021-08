Arriva settembre e si chiude quella che viene definita l’estate meteorologica. E sulla Sardegna ecco le nubi all’orizzonte per la prossima settimana e qualche temporale. Il deciso cambiamento delle condizioni partirà in particolare da giovedì 2 settembre, quando – secondo il sito MeteoSardegna – si dovrebbero verificare precipitazioni provenienti da sud-est, derivanti da un’area di bassa pressione che si potrebbe posizionare in Tunisia.

Le piogge si concentreranno soprattutto nel settore orientale della Sardegna, in particolare nell’area di Olbia, per finire con la formazione di altri nuclei più consistenti verso il sud Sardegna e il Cagliaritano. Non sono previste condizioni di emergenza e precipitazioni estreme, ma – spiegano gli esperti – il Mar Mediterraneo è molto caldo rispetto alla media, e questo potrebbe incentivare l’intensità dei fenomeni e dell’attività elettrica osservabile soprattutto verso il mare.

Perciò, i temporali che si potrebbero formare localmente saranno anche di forte intensità, e associati a eventuali nubifragi. Le temperature, già diminuite in questi giorni, caleranno ancora durante la prima decade di settembre, con un abbassamento consistente che porterà i valori prossimi a quelli medi stagionali.