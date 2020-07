“La pretesa di continuare a operare abusivamente in autogestione e senza alcun controllo è intollerabile”. È la presa di posizione di Confesercenti a proposito del mercatino domenicale e alle ultime manifestazioni di protesta degli ex operatori di via Simeto davanti al Comune. “Riteniamo – si legge in una nota – che a chiunque debba essere offerta la possibilità di rientrare nella legalità e questa offerta era ed è tuttora presente da parte dell’amministrazione. Così come la hanno accolta le altre centinaia di operatori, anche per questi manifestanti è pronta una soluzione. Ma è giunto il momento di dire basta a questi comportamenti, questi atteggiamenti di rifiuto di qualsiasi regola sono intollerabili per i tutti i commercianti regolari che in questo momento stanno affrontando con coraggio e immani sacrifici la ripartenza”.

Tutto è nato dallo stop del Comune ai mercatini domenicali in viale Trento e via Simeto. È stata trovata una nuova sede, quella del parcheggio Cuore di Sant’Elia, ma gli ex operatori di via Simeto protestano: vorrebbero rimanere dove sono sempre stati. Dall’ultimo incontro con il sindaco, Paolo Truzzu è emersa la possibilità di una nuova soluzione: l’area dell’ex Arena grandi eventi, ma le proteste sono destinate a proseguire.