Testare il coordinamento tra le varie forze di polizia, anche con l’ausilio delle unità specializzate, e prevenire ogni forma di crimine. Questo l’obiettivo della massiccia operazione di controllo del territorio condotta nei giorni scorsi da Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza e Polizia municipale. Il piano di prevenzione straordinaria, concordato in prefettura nell’ambito del Comitato ordine e sicurezza, si è concentrato soprattutto di sera e di notte lungo le principali strade di collegamento e nei centri urbani come Cagliari e Quartu. Nell’attività sono state utilizzate anche le squadre antiterrorismo dei Cacciatori di Sardegna, del Battaglione e l’elicottero. Il bilancio, dei soli carabinieri, è di 1.800 persone identificate, 1.700 mezzi controllati, 14 persone denunciate in stato di libertà, di cui 5 per guida in stato di ebbrezza. Cinque, invece, le persone arrestate per vari reati. I controlli interforze proseguiranno anche nelle prossime settimane.