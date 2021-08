Anche il Palinuro e l’Amerigo Vespucci, le due storiche navi scuola della Marina Militare italiana, rendono omaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in vacanza da alcuni giorni a Porto Conte, Alghero, ospite dell’aeronautica Militare.

Le due imbarcazioni, provenienti una dalla Livorno e l’altra dalle coste settentrionali della Sardegna, si trovano al momento ancora in mare aperto e visibili alle spalle dell’Isola Foradada, a est del nord Sardegna, ma sembrerebbero in attesa di raggiungere la baia di Capo Caccia a poche miglia di distanza dalla residenza estiva del Presidente che potrebbe decidere di raggiungere gli equipaggi delle due navi per un breve saluto.

Anche ieri Mattarella ha lasciato la foresteria militare, in cui alloggia con la figlia e due nipoti, per un giro in barca a vela che gli ha permesso di ammirare alcuni dei più bei siti naturalistici compresi tra il parco naturale di Porto Conte e l’area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. Intanto continua a Porta Terra, sede del Comune, e a Lo Quarter, sede della Fondazione Alghero, l’organizzazione logistica delle prossime viste che il Capo dello Stato farà ad alcune delle principali attrazione della riviera del Corallo. Una di questa sarà senz’altro la grotta di Nettuno, la cui visita era stata espressamente richiesta da Mattarella, già da prima di raggiungere la Sardegna.