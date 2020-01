“Cagliari è strategica per la posizione che ha, per il fatto che deve lavorare in maniera più autonoma rispetto agli altri, vista la distanza che c’è rispetto al centro e al continente. Ci sono qui delle realtà che ripropongono in maniera pantografata, ma più in piccolo, una vera e propria Forza armata: realtà logistiche, operative, infrastrutturali, ma anche di formazione e istruzione. Cagliari e La Maddalena sono un binomio variegato che risponde a tutte le esigenze della Forza armata”. Così il capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio di squadra, Giuseppe Cavo Dragone, a conclusione del mini viaggio in Sardegna, con tappe nelle basi di La Maddalena e Cagliari. “Abbiamo grosse tradizioni di qui in questa base – ha ribadito parlando del capoluogo sardo – Dal punto di vista del supporto logistico è una base avanzata e fruibile dalle nostre navi. Visti i nuovi orientamenti della scena geopolitica, tenendo conto che siamo a circa a cento miglia dalle coste dell’Africa, questa base ha sicuramente necessità di essere valorizzata e sfruttata come una base effettivamente in prima linea. Quindi, secondo me, dobbiamo aumentare le frequentazioni, ma avere qui una struttura in grado di ricevere le nostre navi per l’attività operativa”. Il capo di Stato maggiore ha precisato che “a breve non ci sarà alcun movimento particolare. La mia idea è risvegliare il senso di ‘marinità’ che credo noi italiani un poco trascuriamo, mentre bisogna fare mente locale su quale importanza il mare riveste per il nostro Paese”.