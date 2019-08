Un diciassettenne di Osini, piccolo centro dell’Ogliastra, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di marijuana ai fini di spaccio. Gli uomini dell’arma sono arrivati nella località ‘Funtana arsa’ e hanno notato che il giovane si aggirava in una zona isolata del paese. Insospettiti da questo atteggiamento i carabinieri hanno deciso di controllare lo zainetto all’interno del quale hanno trovato due involucri di plastica in cui era confezionata l’erba per un totale di 40 grammi.

Nello zaino, inoltre, è stato ritrovato anche un bilancino di precisione utilizzato, secondo i militari, per preparare le dosi da spacciare. Dopo aver sequestrato il materiale, il minorenne è stato portato in caserma prima di accompagnarlo nell’abitazione dei genitori che lo dovranno tenere in casa a disposizione del pubblico ministero del Tribunale dei minori di Cagliari.