Sgominata a Olbia una banda locale specializzata nel traffico di droga. Gli agenti del commissariato, guidati dal dirigente Fabio Scanu, hanno arrestato ieri quattro persone – di cui sono state rese note solo le iniziali – F.I. di 52 anni, E.T. di 41, C.R. di 32, e S.T. di 22 anni, tutti residenti a Olbia. Gli arresti sono stati eseguiti su disposizione della Procura di Tempio Pausania, al termine di una complicata indagine portata avanti dagli stessi agenti del commissariato olbiese. All’operazione hanno partecipato anche le unità cinofile anti-droga della questura di Oristano: nel corso delle perquisizioni, eseguite nelle case degli arrestati, sono stati trovati e sequestrati circa 60 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, diverse centinaia di euro, e diversa refurtiva di colpi messi a segno in diversi comuni del nord Sardegna. Per questo è stato arrestato anche un 34enne, complice della banda.