Bambini, famiglie, giovani e anziani. E molti stranieri. Tutti insieme per un ‘capodanno alternativo’ in nome della fratellanza e del no alla guerra. È partita intorno alle 18 da piazza San Michele a Cagliari l’edizione numero 52 della marcia della pace, per la prima volta nel capoluogo sardo. All’appuntamento partecipano circa duemila persone provenienti da tutta la Sardegna. Con presenze eccellenti anche dal resto d’Italia: un nome su tutti don Luigi Ciotti, storico fondatore di Gruppo Abele e di Libera.

Hanno partecipato alla camminata che ha attraversato la città da viale Trento a piazza Amendola, passando per le strade della festa di Capodanno, il largo Carlo Felice e via Roma anche Luigi Bettazzi, emblema della marcia e Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. Tante le istituzioni associazioni che hanno partecipato all’organizzazione o aderito alla marcia: Commissione Cei per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, l’Azione Cattolica Italiana, la Caritas e Pax Christi.

E poi Sardegna solidale (il coordinamento del volontariato nell’isola), gli ecologisti e antimilitaristi di Sardegna Pulita e tanti altri movimenti. Don Ettore Cannavera, comunità La Collina, ha sottolineato alla partenza i valori della fratellanza. Mentre il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu si è soffermato su famiglia e lavoro. Una manifestazione che alterna camminata, con canti e fiaccole, e momenti di riflessione nelle diverse tappe cittadine. Momento clou la messa alla basilica di Bonaria con sobrio banchetto finale: un modo intimo e solidale di festeggiare l’arrivo del nuovo anno.