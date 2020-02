Potrebbero esserci disagi nell’erogazione dell’acqua a Cagliari domani a causa di lavori di manutenzione su un serbatoio di Abbanoa. A darne notizia è il Comune, attraverso una nota in cui si riferisce che i lavori di manutenzione straordinaria verranno effettuati nella camera di manovra del serbatoio cittadino di San Michele. Un intervento che potrebbe causare diversi disagi tra cui l’acqua torbida e cali di pressione in diverse zone della città. Il gestore dell’acqua sarà a disposizione per la segnalazione di eventuali gravi disservizi, attraverso il call center attivo ventiquattro ore al numero verde 800.022.040.