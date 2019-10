Il caso di F., la ragazza disabile di 19 anni ritirata dalla scuola dalla madre per la mancanza in classe dell’insegnante di sostegno, sarà discusso direttamente con il sottosegretario all’Istruzione, Giuseppe De Cristofaro.

Il rappresentante del Governo Conte sarà a Sassari venerdì 11 per una serie di appuntamenti istituzionali e ha chiesto di poter incontrare la madre della giovane. Il faccia a faccia avverrà nell’istituto comprensivo ‘San Donato’, precisamente nella struttura scolastica ‘Fabrizio De André’ in via Artiglieria, dove il sottosegretario si recherà per visitare l’unica scuola con metodo Montessori della Sardegna.

Intanto la giovane 19enne, questa mattina, è rientrata fra i banchi di scuola, nel liceo dove frequenta il quarto anno. Un rientro di sole tre ore, quelle in cui le è stata garantita l’assistenza di un’insegnante di sostegno. Poi la ragazza è stata riportata a casa dalla madre, perché mancavano l’assistente di base e l’educatrice.