Un’inchiesta aperta dai carabinieri su presunti maltrattamenti sui bambini alla scuola materna di Budoni, tre mesi di filmati al vaglio, genitori convocati in caserma e alcune insegnanti iscritte nel registro degli indagati. La notizia è riportata dal quotidiano La Nuova Sardegna che riferisce particolari su una vicenda ancora tutta da chiarire. Dai filmati, secondo il quotidiano sassarese, emergerebbero comportamenti punitivi verso più bambini, ma in particolare verso un bimbo figlio di emigrati nordafricani che da tempo vivono e lavorano a Budoni. Il piccolo, di cinque anni, sarebbe stato preso a male parole in più occasioni, strattonato e lasciato talvolta senza cibo né acqua. A riferirlo i genitori del bimbo e di altri compagni, secondo cui il personale dell’istituto avrebbe creato un clima di paura che per mesi ha condizionato la vita degli scolari. Proseguono le indagini.