Maltempo in Sardegna, è allerta per temporali. La Protezione civile sconsiglia di parcheggiare l’auto in alcune vie di Pirri

Allerta codice giallo per rischio idrogeologico in buona parte della Sardegna per forti temporali. Dalla mezzanotte di oggi, sabato 26, sino alle ore 21 di domani, domenica 27 ottobre, l’Isola sarà interessata da allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.

L’Amministrazione comunale di Cagliari invita le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza, con particolare riguardo per il territorio della Municipalità di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento. Il servizio di Protezione civile con un avviso dedicato territorio municipale di Pirri, ha inoltre reso noto l’elenco delle vie di seguito riportate dove è opportuno evitare di parcheggiare, dalle ore 0.00 alle ore 21 di domenica 27 ottobre 2024: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere. Le automobili parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.