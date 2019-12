Le piogge incessanti stanno creando diversi disagi in Sardegna, dove è allerta per rischio idrogeologico sino alle 20 di oggi. I tecnici Anas sono dovuti intervenire sulla strada statale 197 ‘Di San Gavino e del Flumini’, che è stata chiusa per allagamento. Provvisoriamente sospeso il traffico sul tratto dal chilometro 40,800 al 41,100 in località Las Plassas, (Sud Sardegna), in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Allarme anche Bosa, sulla costa nord occidentale della Sardegna, per la piena del fiume Temo che si è ingrossato pericolosamente. Le forti precipitazioni che si sono susseguite durante la notte in tutto il bacino a monte della cittadina, con 50 millimetri di pioggia, si sono riversate sul fiume che ora è oltre 1,30 centimetri sul livello del mare. Nel borgo il Temo non ha creato danni, ma ha allagato le banchine delle barche della piccola pesca, mentre è esondato nelle campagne circostanti, raggiungendo, in alcuni casi, anche un metro di altezza in località Su Adu.

Il Centro operativo comunale (Coc) è in stato di allerta da ieri, quando la portata della diga a monte del fiume ha superato i 76 metri cubi al secondo: questa mattina alle 10.30 si è raggiunti i 330 metri cubi al secondo corrispondenti ad un livello di 28 metri di altezza del bacino. “Stiamo monitorando la situazione che è in continua evoluzione – spiega all’Ansa il sindaco di Bosa, Piero Casula – Per questa sera sono attese nuove piogge e tutta la macchina operativa è in campo”.