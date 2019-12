La Protezione civile sarda ha diramato un’allerta meteo per piogge, temporali e vento che interesserà l’Isola da domani mattina (mercoledì 4 dicembre) fino alla serata di giovedì. Si prevedono sulla Sardegna orientale e meridionale precipitazioni localmente anche molto elevate con sviluppo di temporali forti ed isolati.

I fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento fino a burrasca in prevalenza dal quadranti orientali. Diramato inoltre un avviso di criticità moderata (arancione) per rischio idrogeologico per temporali.