È caos magistrati in Sardegna. Due le Procure finite sotto la lente del quotidiano Libero che disegna la mappa delle mancate nomine citando due casi su tutti: quello di Tempio Pausania, dove la pianta organizzata è dimezzata (lavorano in tre anziché in sei) e poi Cagliari ancora senza procuratore generale.

Il quotidiano di Milano mette intanto in evidenza che a Tempio, Procura che indaga sulla presunta violenza sessuale da parte di quattro giovani, l’estate scorsa, tra cui Ciro Grillo, figlio di Beppe, la Pm titolare dell’indagine, Laura Bassani, è stata trasferita a Sassari alla Procura dei minori. Visto l’organico dimezzato, il procuratore capo Gregorio Capasso ha fatot presente la situazione, ma nessuno gli ha dato una mano. Dalla Procura generale di Cagliari, ufficio sovraordinato, non hanno detto nulla, riferisce Libero.

E proprio sul capoluogo si attende l’arrivo del nuovo Pg, dopo il trasferimento di Francesca Nanni a Milano, col medesimo incarico. Su Cagliari per guidare la Procura dsi fanno due nomi: uno è quello di Luigi Patronaggio, che ha ottenuto il rinvio a giudizio Matteo Salvini per sequestro di persona sulla vicenda della nave della ong spagnola Open Arms, non fatta attraccare; l’altra è l’ex procurattrice di Modena, Lucia Musti, di cui le cronache hanno regalato scontri importanti nelle auel giudiziarie.