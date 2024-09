Lutto nella politica sarda, muore l’ex sindaco di Quartu Tore Pitzianti. Milia: “La sua visione del bene comune sia fonte di ispirazione”

Tore Pitzianti, ex sindaco di Quartu, è morto oggi all’età di 93 anni. Nato nel 1931, si iscrisse al Pci ad appena 18 anni. “Ho appreso con commozione la notizia della scomparsa di Pitzianti – ha detto il sindaco di Quartu, Graziano Milia -, che ho avuto modo di conoscere da ragazzo, quando lui era già attivissimo in politica. Voglio esprimere alla sua famiglia il mio cordoglio e la mia vicinanza. Ricordo ancora la sua dedizione, la sua voglia di trovare soluzioni per rispondere alle esigenze di una città che viveva in quegli anni un importante boom demografico. Durante il suo mandato fu avviato lo sviluppo urbanistico di Quartu e furono create diverse scuole materne con accordi di locazione in edifici privati, dando così impulso ai servizi richiesti da una città che si avviava a diventare la terza della Sardegna per numero di abitanti. Nel ringraziarlo a nome della cittadinanza per quanto fatto per la crescita del nostro territorio, auspico che la sua perseveranza e la sua abnegazione per il bene comune possano essere motivo d’ispirazione per le nuove generazioni”.

Pitzianti fu sindaco dal 1970 al 1972, rendendosi protagonista tra le altre cose dell’approvazione dei progetti per il Palazzo Comunale e per il Mercato.