Sono Luca Porcu, 28 anni, e Monica Pilia, 25, una delle coppie più giovani di sempre, i nuovi sposi ‘in catene’ de ‘Sa coja antiga’, l’antico rito matrimoniale che si svolge a Selargius arrivato alla 59esima edizione. La giornata di festa è cominciata la mattina presto con l’arrivo dei gruppi folk davanti al Municipio del Comune dell’hinterland cagliaritano. Cinquantacinque in tutto quelli che hanno sfilato quest’anno per le vie del centro, provenienti da tutta l’Isola. Poi la vestizione degli sposi e la partenza del corteo con le autorità, i carri, e i gruppi folk preceduti dai gonfaloni dei Comuni ospiti.

Fino alla parrocchia Maria Vergine Assunta, dove Luca e Monica, visibilmente emozionati, si sono giurati amore eterno durante la cerimonia in campidanese celebrata da don Roberto Corongiu, parroco di Ulassai e Osini. Dopo il fatidico sì, lo scambio degli anelli e l’unione delle mani con la catena nuziale. Per loro un sogno che si realizza, per Selargius una tradizione che si rinnova dopo quasi sessant’anni.