Incendio poco dopo l’alba in una casa di campagna a Lotzorai, in Ogliastra, dove sono intervenuti i vigili del fuoco partiti dal distaccamento di Tortolì. Le fiamme si sono propagate in un piccolo magazzino utilizzato per custodire i mezzi agricoli. A far scoppiare l’incendio è stato uno scaldino a gas dimenticato acceso. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono arrivati anche i volontari di Arzana e una pattuglia dei carabinieri di Santa Maria Navarrese.