Tentato omicidio durante la notte a San Gavino Monreale. Una lite tra amici è finita nel sangue. Ferito alla spalla e alla mano, un 20enne. Arrestato per tentato omicidio Gioele Melis, 21 anni. I carabinieri della Compagnia di Villacidro e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari stanno adesso cercando di ricostruire tutta la vicenda. L’episodio è avvenuto intorno alle 3. I due giovani, da quanto si apprende, avrebbero avuto una violenta discussione mentre si trovavano in casa. Una furibonda lite, le cui ragioni non sono ancora note, che avrebbe spinto il 21enne ad afferrare un coltello da cucina e scagliarsi contro l’amico colpendolo con alcuni fendenti alla spalla e alla mano.

Il 20enne è fuggito dall’abitazione e ha raggiunto da solo il pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino dove è stato medicato e giudicato guaribile in 45 giorni. Sono stati i medici del nosocomio a chiamare il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Villacidro che raccolta una prima testimonianza del ferito hanno raggiunto l’abitazione teatro del tentato omicidio. Gioele Melis si trovava ancora in casa, nell’abitazione c’erano anche i genitori. Il 21enne è stato arrestato, l’arma utilizzata per il ferimento è stata recuperata.