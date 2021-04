Una lite per un’invasione di terreno è finita a colpi di pistola questo pomeriggio alla periferia di Cagliari, nella zona del quartiere di Sant’Avendrace al confine con l’area di Pirri. Ferito al polpaccio un pastore di 58 anni, che è stato trasportato con assegnato un codice giallo al Brotzu, ma non è in pericolo di vita. Bloccato a due chilometri di distanza un imprenditore 65enne, autore del ferimento. L’uomo, messo alle strette, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato portato in caserma, nei suoi confronti scatterà l’accusa di lesioni gravi. La pistola è stata sequestrata.

L’episodio è avvenuto intorno alle 16. Poco prima la vittima aveva attraversato con il suo gregge di pecore il terreno del 65enne. I due hanno iniziato a discutere. In preda alla rabbia il 65enne avrebbe recuperato la pistola, legalmente detenuta e denunciata, ed esploso il colpo che ha colpito al polpaccio il pastore. Poi si è allontanato dal luogo. A fare scattare l’allarme è stato il figlio del 58enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, gli uomini del Nucleo investigativo del Comando provinciale con il comandante, il maggiore Michele Lastella e il 118. Il ferito è stato trasportato al Brotzu, mentre i carabinieri si sono messi alla ricerca dell’aggressore. Il 65enne è stato rintracciato a due chilometri di distanza ed è stato fermato e portato in caserma.