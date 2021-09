Ancora sul filo. Per una manciata di ricoveri in meno la Sardegna raggiunge ma non supera il limite del 15 per cento per l’area medica, mentre per le terapie intensive restano sopra la soglia del 10 per cento (13,2%).

Fascia bianca, quindi, ancora per sette giorni e con il calo tendenziale dei contagi potrebbe migliorare, tanto che la Sardegna insieme a Toscana, Umbria e Valle D’Aosta è una delle quattro Regioni classificate dalla cabina di regia nazionale ‘a rischio basso’.

Nel bollettino diramato ieri dall’Unità di crisi, si registrano 269 nuovi casi e un decesso.