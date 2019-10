Si avvicina il cambio della guardia al Teatro lirico di Cagliari. Dopo l’uscita di scena di Claudio Orazi cresce l’attesa per la nomina del nuovo soprintendente. Oggi è stata completata la composizione del Consiglio di indirizzo con l’ingresso dell’avvocato Giandomenico Sabiu, l’ex consigliere comunale e candidato sindaco di centrodestra nel 2006 che nei mesi scorsi era stato vicino a una nuova candidatura per guidare palazzo Bacaredda per poi fare un passo indietro e sostenere Paolo Truzzu. Ora si trova al suo fianco nella stanza dei bottoni di via Sant’Alenixedda come quinto elemento: Sabiu raggiunge quindi il sindaco-presidente, il rappresentante del Ministero (già consigliere comunale M5s) Pino Calledda, l’ex pm Mario Marchetti e l’avvocato ed ex consigliere comunale di Forza Italia Giuseppe Farris. Ora che la squadra è completa si potrà ultimare l’esame delle 33 candidature arrivate per ricoprire l’incarico da soprintendente. I tempi ormai sono stretti, ma probabilmente sarà necessaria un’altra seduta intermedia prima della scelta decisiva in cui verrà nominata la nuova guida del Teatro lirico di Cagliari.

M.Z.