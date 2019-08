La Sardegna ancora protagonista di Linea Blu, il programma di Rai1 dedicato alle bellezze del mare nostrum. Nella puntata di domani – dalle 14 – l’esplorazione di Arbatax, lungo la costa orientale dell’Isola. Conosciuta sin dall’antichità come riparo sicuro per i marinai che solcavano il Mediterraneo, la cittadina dell’Ogliastra sta conoscendo una nuova vita economica con la siderurgia per le piattaforme petrolifere e la cantieristica di lusso.

La natura ha nelle rocce rosse la sua cartolina di presentazione. La loro presenza è diffusa soprattutto nelle grandi scogliere e sulle creste collinari della costa, regalando al paesaggio un aspetto unico e assai suggestivo. Donatella Bianchi accompagnerà gli spettatori in un viaggio nel segno di ambiente, flora e fauna. Da segnalare il falco della regina, che dal Madagascar raggiunge questi luoghi per nutrirsi di altri piccoli uccelli migratori. L’esplorazione farà scoprire anche i rischi del turismo irresponsabile, a cui vanno incontro questi luoghi. Spazio poi al dibattito sul progetto che prevede la reintroduzione negli stagni della Sardegna della vongola verace autoctona.In questa puntata, anche l’altro presentatore, Fabio Gallo, racconterà la Sardegna, precisamente dal Rio San Girolamo, a Capoterra, per condividere un’avventura di acquatrek, cioè le camminate nell’acqua.

[Foto da Sardegna turismo]