Gaspare Mele ha quasi 108 anni. Li compirà il mese prossimo. Nato a Orotelli il 29 aprile del 1911 è l’uomo più anziano della Sardegna e uno dei più longevi nel mondo. Tanto che il suo nome è stato inserito a pieno titolo nel libro dei centenari Aging gracefully (Invecchiare con grazia), firmato dal fotoreporter tedesco Karsten Thormaehlen.

Tiu Gasparru, come lo chiamano in paese, conferma che l’Ogliastra è terra di lunga vita. La provincia isolana è infatti catalogata come ‘zona blu’ e registra il più alto numero di uomini centenari in tutto il pianeta, superando le isole di Okinawa in Giappone, Ikaria in Grecia, la penisola di Nicoya in Costarica e Loma Linda in California, dove pure l’elisir di lunga vita la fa da padrone.

Al nonnino Mele ha dedicato un articolo Il Sole 24Ore che ha riportato anche il racconto del fotoreporter, al quale Tiu Gasparru ha raccontato “di odiare l’ozio” e di aver fatto nella sua vita i più svariati mestieri: dal contadino al muratore passando per il lavoro in miniera.