Un ciclo di seminari interattivi online e tavole rotonde per fare rete turistica in Sardegna in risposta alle problematiche legate alla crisi del mercato. È la reazione al coronavirus che parte da tre giovani sardi, i nuoresi Salvatore Beccu e Francesco Rusui e l’olbiese Lorenzo Murru. Sono i fondatori di Bentu experience, start up che si occupa di turismo e progettazione innovativa sul territorio.

Dal 14 aprile partono i webinar, consulenze live di due ore per gruppi e tavole rotonde di approfondimento con esperti, rivolte a professionisti, imprenditori e studenti. L’obiettivo è trasformare la crisi in opportunità e “creare soluzioni per il rilancio del turismo interno sardo in un momento di grande difficoltà”, spiegano gli ideatori. Si parlerà di customer experience design, limiti e potenzialità per lo sviluppo di un prodotto turistico integrato, strategie di revenue management per lo sviluppo del mercato interno, business networking, analisi dei dati, strategie di marketing-mix destinate al mercato sardo.

Gli esperti sono: Antonio Usai, docente all’Università di Sassari e fondatore di Tourism Plus, Massimiliano Cossu fondatore e attuale Ad di Portale Sardegna spa, Lucio Murru docente all’Università di Sassari e direttore commerciale di Geasar, Gianluigi Tiddia, ingegnere civile ed esperto di marketing digitale, Gianluca Borgna general manager del Grand hotel Alassio e del gruppo Talassio Hotels, Maurizio Orgiana di Sun & Sand Sardinia.