Sono le pizze-opere d’arte di Elia Mulargia. Il 40enne del chilometro zero le prepara nel suo locale di Siniscola con soli prodotti biologici. Dal grano all’origano passando per i pomodori: tutto viene coltivato in Sardegna. “Anche la mozzarella arriva dalle vacche che pascolano nei nostri campi”, sottolinea Mulargia.

Il resto è fantasia e amore per l’Isola. Gli ingredienti sulla pizza vengono sistemati con tale cura, e maestrìa, da diventare disegni. Bassorilievi da mordere e mangiare. E c’è di tutto: l’omaggio ai fenicotteri, la riproduzioni dei borghi come Posada, ma anche il calcio con un tributo al portiere nuorese Salvatore Sirigu. Non mancano maschere e costumi sardi.