Rubano un’auto a Oristano, fuggono sulla statale 131, provocano un incidente e scappano a piedi abbandonando il mezzo che nel frattempo prende fuoco e blocca il traffico per oltre un’ora. È la ricostruzione di un notte rocambolesca, quella di sabato, sulla strada Carlo Felice all’altezza di Santa Giusta.

Secondo quanto riportano i quotidiani sardi, protagoniste della vicenda sarebbero almeno due persone che dopo aver rubato un’auto, una Peugeot 206, dai parcheggi della stazione a Oristano escono dalla città in direzione Cagliari. Qualcosa però va storto e il guidatore, all’altezza di Santa Giusta, perde il controllo dell’auto che va a sbattere contro il guard rail. Un impatto violento che lascia il veicolo semidistrutto e in fiamme in mezzo alla strada. I due ladri invece si danno alla fuga a piedi. Sull’episodio ora indaga la Squadra mobile di Oristano.

[Foto d’archivio]