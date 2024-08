L’artigianato tessile sardo: una tradizione che guarda al futuro e alle altre nazioni

L’arte tessile in Sardegna ha radici antichissime: ha ispirato persino celeberrime tele di Maria Lai che dei fili ne ha fatto la propria cifra artistica e ha saputo raccontare una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

Anche la lungimirante amministrazione di Samugheo contribuisce al dialogo tra vecchio e nuovo con Tessingiu, giunto alla cinquantasettesima edizione. Arrivare fin qui è un vero traguardo – afferma l’assessora Elisabetta Sanna, e questo ci ha permesso di costruire nel tempo una rete di collaborazioni come quella del 2021, con il Progetto di Cooperazione Nazionale tra Gal, Tramando s’innova -100% lana italiana. La prima tappa e stata Samugheo, in occasione della Mostra dell’Artigianato. Mentre il secondo tavolo di lavoro ha avuto luogo a Biella ad ottobre dello stesso anno. Lo scopo dell’iniziativa mirava ad un dialogo delle realtà imprenditoriali del comparto laniero, con lo scambio delle buone pratiche, del confronto tra territori che, seppur distanti, hanno in comune le stesse problematiche. La lana è infatti una delle protagoniste del reparto tessile a Samugheo (specie per la produzione di tappeti, fiore all’occhiello della tradizione).

“Ora puntiamo alla Liguria, in particolare al Castello d’Albertis, che ospita il prestigioso Museo delle culture del Mondo e cui speriamo di poter partecipare, nel vicino 2025 – afferma l’assessora – per avere nuovi strumenti di confronto bisogna entrare in relazione con il resto del mondo”.

L’edizione di Tessingiu quest’anno è dedicata a Giovanni Barra, maestro del legno recentemente scomparso, a cui l’artista Nadia Porcu ha dedicato un ritratto, visibile appena si ha accesso alla mostra. Il museo Murats (Museo Arte Tessile Sarda) è il protagonista insieme ai 39 artisti provenienti da tutta l’isola e ai tre eventi ( collaterali) in calendario legati alla tessitura. Tessingiu quest’anno è in forma ridotta poiché gli spazi del Murats non hanno la capienza della ex cantina sociale dove è allestito abitualmente.

Le precedenti edizioni hanno ospitato fino a 70 artigiani provenienti da tutta la regione. L’obbiettivo è quello di un incontro materico, un cortocircuito passato-presente\presente-passato. Il bianco e nero di Gavino Sanna, i fili di Maria Lai in dialogo con le Reinas della graphic designer Mara Damiani.

“La mostra cosi articolata (visitabile dal 3 agosto all’8 settembre) – spiega Anna Rita Punzo, direttrice del museo – ha deciso di consacrare tre momenti di ulteriore approfondimento culturale, dedicando la giornata del 9 agosto a Nella Crestetto Oppo, studiosa che si è occupata di studi sulla tessitura propria di Samugheo. Il 18 agosto alla presentazione del libro di Laura Lanza, ‘Il peso della Galena’ con uno speciale omaggio a Giovanni Antonio Sanna, a cui è intitolato il più grande museo archeologico ed etnografico dell’isola”.

Infine il 23 agosto, seguendo il filo rosso dell’arte tessile, la tesi di laurea di Adelasia Tedde, ‘Veving a Briali’, discussa in Norvegia, dove la Tedde ha frequentato il corso triennale di studi. La tesi sperimentale, dedicata allo studio della tessitura a briali, ha potuto godere dell’arricchimento di un cospicuo numero di artigiane e artigiani presenti alla conferenza, presenze attive in un dibattito che ha reso ancora più coinvolgente il lavoro della neolauretata.

“A me interessava il punto di vista degli artigiani- sostiene Adelasia -: ho avuto modo di intervistare Tommaso Lussu (nipote di Emilio, scrittore e politico italiano) e Barbara Cardia di Armungia, tra i pochi tessitori, depositari di questa antica tecnica (nelle varianti priali, littos, litzos)”.

Questa è una procedura davvero antica: è utilizzata fin dall’800 in Sardegna. “Sono partita da due tappeti di famiglia – racconta – e ho analizzato tecnicamente la costruzione di un tappeto interamente creato da me. Nessun testo da me consultato fin ora spiega come possa realizzarsi un tappeto e ritengo sia un vero peccato disperdere queste competenze. In Norvegia ci sono dei veri e propri manuali che catalogano i manufatti e ne spiegano tecnicamente la creazione. Sono molto legata alla mia terra e alle sue tradizioni. Vorrei portare in Sardegna questo metodo per rendere più semplice il lavoro di trasmissione, per salvaguardare un patrimonio che potrebbe andare perso per sempre”.

La finalità della tesi della giovane Adelasia Tedde ha uno scopo chiaro: la valorizzazione del lavoro artigianale e l’attuazione di un metodo di studio, sulle buone prassi dei norvegesi, che miri alla custodia e salvaguardia delle nostre tradizioni.

L’assessora alla Cultura di Samugheo Elisabetta Sanna sostiene i giovani e afferma: “Per noi è fondamentale fare appassionare le nuove generazioni alle nostre tradizioni, a cui affidiamo il compito di tramandare un portato di storia ed economia” e si dice entusiasta di tali testimonianze. Samugheo è una piccola comunità (3000 abitanti c.a) al centro della Sardegna, e la sua popolazione di anno in anno matura una coscienza in grado di valorizzare con orgoglio saperi e mestieri che confluiscono da tutta l’isola.

“Quando si conosce il proprio territorio – continua l’assessora – si ha più voglia di spendersi, investire e lasciare il proprio contributo, per restituire alla propria comunità ciò che si acquisisce anche in terre geograficamente lontane come la Norvegia. Per questo abbiamo pensato di premiare i giovani samughesi che fanno ricerca sul territorio”.

Alessandra Piredda