Architetti e commercianti insieme per immaginare la città del futuro, promuovere la bellezza della città e far conoscere una professione spesso ritenuta d’élite. È l’obiettivo di ‘Open! Studi aperti 2019 – Architetti Palesi’, l’evento organizzato dall’Ordine professionale, che aderisce all’iniziativa nazionale per il prossimo sabato, 25 maggio. Dalle 17 alle 22 i negozi di via Garibaldi a Cagliari ospiteranno nelle loro vetrine e nei loro spazi, gli schermi e i materiali illustrativi selezionati dai principali studi di architettura sardi, che cureranno le esposizioni in maniera personalizzata per mettere in risalto il proprio lavoro e le diverse branche della disciplina, instaurando al contempo un dialogo col pubblico.

“Gli architetti rifiutano, ironicamente, l’anonimato e rivendicano la possibilità di far conoscere a un vasto pubblico gli autori di piazze, edifici o giardini – spiega la presidente dell’Ordine di Cagliari, Teresa De Montis durante la presentazione della manifestazione, questa mattina all’Exma di Cagliari -. Quei luoghi che abitualmente vengono vissuti e apprezzati senza però riflettere su chi li abbia concepiti e di quali processi compositivi siano il risultato”. Sono 36 gli studi di architettura e 150 i professionisti coinvolti, oltre a 20 neo iscritti che faranno da cicerone nel racconto dei progetti in mostra nei 31 negozi aderenti. “Non ci bastava aprire i nostri studi e aspettare che le persone venissero a visitarli, abbiamo preferito avvicinarci noi alla gente utilizzando il tramite dei negozi”, ha spiegato Francesca Picciau, architetto segretario dell’Ordine.

Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente di Confindustria Sardegna che sostiene l’evento, Alberto Scanu: “Il bello deve far parte delle nostre città e del nostro paesaggio, anche per questo attendiamo una nuova legge regionale di Governo del territorio che rimarchi linee guida uniformi e orientate all’integrazione del costruito con il territorio”. Per Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari, si tratta di “un evento importante per far incontrare il mondo dell’architettura con i cittadini”. Anche la Confcommercio di Cagliari sostiene la manifestazione, il direttore Giuseppe Scura ha colto al balzo l’invito degli architetti: “Questo può essere il primo di una serie di eventi futuri che accendono i riflettori sul ruolo dell’architettura e sull’importanza della rigenerazione urbana”.

