L’alpinista ha centrato l’obiettivo in Sardegna: Tamara Lunger ha raggiunto Punta La Marmora, la vetta più alta dell’Isola, a quota 1.834 metri. La Lunger è in tour ad alta quota dal primo luglio proprio per scalare le montagne più alte in tutte le regioni d’Italia. Viaggio in camper e poi la marcia verso le cime. Clicca qui per consultare tutte le tappe. Il viaggio è cominciato in Abruzzo e si concluderà in Veneto.