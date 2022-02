L’albergatore sardo che fa il tuttologo in tv da Lilli Gruber

Va spessissimo in televisione da Lilli Gruber a Otto e mezzo e parla letteralmente di tutto: dai vaccini al Quirinale passando per il reddito di cittadinanza. Una vocazione da tuttologo, ma Guida Bardi di professione fa l’albergatore. Sardo, pilota d’aerei, ex collaboratore di Francesco Cossiga ed ex consulente della Regione (condannato per peculato, come ricorda Il Fatto quotidiano in un suo ritratto pungente) e si presenta come dirigente della Federalberghi (vicepresidente Sud Sardegna, per la precisione). Anche se Paolo Manca, il presidente dell’associazione nell’Isola, prende le distanze: “Guida non rappresenta le istanze né dell’associazione, né degli associati – ha dichiarato al Fatto -. Usa quella visibilità per andare in tv”. E aggiunge: “Non mi risulta sia un imprenditore di successo, anzi. Né che diriga l’hotel di cui si presenta come direttore, ma non è neanche socio”. Un mistero, insomma.

Così il quotidiano diretto da Marco Travaglio prova a suggerire alcune domande: “Perché va in tv? Cosa ci sfugge? Sappiamo che è giornalista pubblicista, sappiamo che è socio-pilota dell’Aeroclub di Cagliari, sappiamo che lavora per un albergo e si presenta come leader degli albergatori. È davvero rilevante la sua visione del mondo?”.