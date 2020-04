Tra novembre 2018 e settembre 2019 ha messo a segno oltre 32 furti all’interno di istituti scolastici, uffici ed esercizi commerciali di Cagliari e dell’hinterland. È un ladro seriale quello scoperto dai carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace che ieri hanno notificato a Filippo Zedda, 44 anni, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto e ricettazione. Il provvedimento è stato consegnato direttamente a Uta, dove il 44enne si trovava già recluso.

Le indagini dei militari dell’Arma sono partite dopo i primi furti: fondamentali si sono rivelate le riprese di alcune telecamere che più volte avevamo immortalato il 44enne in azioine. In particolare tra il 10 novembre 2018 e il 10 novembre 2019, Zedda è entrato per più di 10 volte all’interno dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna ad Elmas, rubando attrezzi da lavoro, carburante, cancelleria, vestiti, denaro, cibo e bevande contenute nei distributori automatici. Portò via anche i dvd del sistema di videosorveglianza dell’edificio, con l’obiettivo di intralciare eventuali accertamenti da parte degli investigatori.

Tra il 10 gennaio ed il 7 ottobre del 2019, per otto volte il 44enne ha preso di mira l’istituto Duca degli Abruzzi, sempre a Elmas: lì ha ribato attrezzi e altro materiale per un valore di 10mila euro. L’8 maggio 2019 Zedda ha messo a segno un furto all’Istituto Scolastico Scano di Monserrato; 12 giorni dopo un altro al Giua di Cagliari. Il 14 luglio è entrato nel ristorante ‘Villa Del Mas‘, ancora a Elmas rubando alcolici. Tra il 26 luglio ed il 30 settembre dello stesso anno, per sei volte ha ‘visitato’ l’Ufficio dell’ambito territoriale scolastico della Sardegna, sempre a Elmas, rubando in quella occasioni oggetti e apparecchiature elettroniche. Il 20 ottobre nel mirino è finito l’istituto De Santis-Deledda di Cagliari, mentre tra il 15 marzo al 17 settembre, il 44enne in quattro occasioni ha preso di mira la sede dell’associazione Crfpa che si occupa di corsi di formazione.