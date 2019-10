Un raid notturno, all’interno dell’asilo nido realizzato nell’abitazione, dove i ladri hanno portato via numerosi oggetti dopo aver messo a soqquadro la sala giochi. Il fatto, riportato dall’Unione Sarda è accaduto ad Assemini, durante la notte e mentre una mamma, un papà e il loro figlio dormivano al piano di sopra non accorgendosi di nulla. La struttura è stata realizzata in un’abitazione privata per ospitare cinque bambini e offrire un sostegno ai genitori che lavorano. La padrona di casa che gestisce il servizio assicura che nulla è compromesso, mentre ai carabinieri spetta il compito di risalire agli autori dell’episodio simile ad altri che si sono verificati a Elmas e Decimomannu.

