Colpo grosso dei ladri a Selargius. Preso di mira il salumificio ‘Noa Feudo Sardo‘, rubati 170 prosciutti stagionati del valore di 25mila euro. I ladri buon gustai sono entrati in azione in piena notte. Con una scala hanno scavalcato la recinzione esterna e hanno raggiunto lo stabile del salumificio. Hanno poi scassinato una delle porte laterali e sono entrati all’interno del salumificio. I ladri hanno mostrato interesse soprattutto per i prosciutti stagionati che si trovavano in alcuni contenitori pronti per essere distribuiti sul mercato. Ne hanno rubati 170 e sono fuggiti. Il furto è stato scoperto oggi dai responsabili dell’azienda che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu. I militari hanno effettuato un dettagliato sopralluogo e recuperato i filmati del sistema di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso tutte le fasi del maxi furto.