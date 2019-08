Si stavano preparando a portare via i computer che avevano sistemato già in fila davanti alla porta, ma sono stati disturbati dai vigilantes e sono fuggiti lasciando solo devastazione. È accaduto nel fine settimana nei locali regionali ex Cif di Elmas, che ospitano i magazzini dell’assessorato regionale degli Enti locali e alcuni uffici dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna. Questa mattina un funzionario regionale ha presentato denuncia ai carabinieri, che

ora avvieranno le indagini sull’accaduto.