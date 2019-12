Scatta l’emergenza idrica in molti centri del sassarese a causa di un nuovo guasto sull’acquedotto Coghinas 2, gestito dall’ente acque Sardegna, che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. Da due giorni tutte le squadre di Abbanoa, i tecnici nei potabilizzatori e gli operatori di rete, stanno lavorando per cercare di diminuire il più possibile i disservizi. In ogni centro è stata adottata una strategia per non lasciare i rubinetti degli utenti a secco: a Sassari è stata aumentata la produzione di acqua potabile dal potalizzatore Abbanoa del Bidighinzu mentre su Alghero è stata attivato il collegamento con il Cuga. “Nonostante i solleciti, da parte di Enas non si è avuta alcuna certezza sui tempi di riparazione della condotta dell’acquedotto – fa sapere il gestore – sono quindi previste ulteriori restrizioni a Sassari, Porto Torres e Castelsardo”.

Nel dettaglio a Sassari è previsto il blocco dell’erogazione nel centro storico e nei quartieri Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna, più il ramo dell’acquedotto verso le frazioni di Bancali, Caniga, Zir, Li Punti, Sant’Orsola e Ottava. Sono state messe a disposizione quattordici autobotti per rifornire di acqua i residenti. Rubinetti a secco fino alle 5 di domani mattina a Luna e Sole, Prunizzedda, Carbonazzi, Monte Rosello Alto, Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e Gioscari A Porto Torres è operativa un’autobotte in via delle Vigne, a Stintino due autobotti nella piazza dei 45 e a pozzo San Nicola e altrettante a Castelsardo, nella piazza centrale e a Lu Bagnu.

[Foto di repertorio]