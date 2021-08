È una ragazza la vittima dell’incidente stradale avvenuto oggi lungo la Statale 126, al chilometro 103, nel Comune di Guspini. Nello scontro sono rimasti ferite anche cinque persone. La vittima aveva 25 anni. La dinamica non è ancora del tutto chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pabillonis e i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Villacidro.

Le macchine coinvolte nell’incidente sono un Fiat Doblò e una Opel Corsa. Sulla Statale sono arrivati anche i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e il personale Anas. Purtroppo per la 25enne non c’è stato nulla da fare, quando i soccorritori hanno raggiunto il chilometro 103, la giovane era già morta. I feriti sono stati trasportati in ospedale, tutti con assegnato un codice rosso. Per una dei cinque, un’altra ragazza, la più grave, c’è stato bisogno dell’elisoccorso che l’ha trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Come annunciato dall’Anas subito dopo l’incidente, il traffico sulla Statale 125 sta subendo forti rallentamenti perché la circolazione è a senso unico alternato. Per fare spazio ai soccorsi e ai rilievi il traffico è permesso in una sola corsia.

[Foto d’archivio]