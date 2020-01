Telefonava ai clienti e si presentava come assicuratore, proponendo polizze auto a prezzi concorrenziali, ma intascato il denaro spariva nel nulla. I carabinieri della Stazione di Cardedu hanno denunciato un 30enne napoletano per truffa. Le indagini sono partite quando in caserma si è presentato un 65enne per segnalare di essere stato raggirato. La vittima ha raccontato di essere stato contattato telefonicamente da un presunto assicuratore che gli avrebbe proposto una polizza auto a un prezzo di favore: 359 euro per la copertura di un anno. Attirato dall’affare, il 65enne ha versato la cifra pattuita e atteso qualche giorno l’arrivo del tagliando e del contratto, ma non è arrivato nulla. Dopo aver provato a contattare il 30enne, senza successo, si è reso conto di essere stato truffato e si è rivolto ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato una serie di accertamenti e verifiche e sono riusciti a rintracciare il falso assicuratore, denunciandolo. “Il Comando provinciale dei carabinieri di Nuoro – spiegano dall’Arma – invita i cittadini a segnalare e denunciare immediatamente fatti analoghi. Sono attualmente in corso attività finalizzate all’individuazione di ulteriori vittime”.